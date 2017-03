Christophe Maillot presenta il suo Lac

GENOVA. 1 MAR. Oggi alla Sala Paganini del Teatro Carlo Felice un personaggio d’eccezione, il coreografo francese Christophe Maillot, direttore de Les Belletts de Monte Carlo, che ha presentato con grande passione il suo Lac, la versione modernizzata del lago dei Cigni di Cajkovskij in programma nel teatro genovese da domani sera, giovedì 2 marzo, fino a domenica 5.

Il balletto lascia intatta la partitura del balletto in tre atti, ma quella che è diversa è senz’altro la trama, anche se i due cigni, bianco e nero, si contendono sempre l’amore del principe. Un balletto che vuole la figura del male femmina e che mette in videnza come ogni colpa ha un’origine.

“Il Carlo Felice tiene tantissimo a questo spettacolo – ha detto Maurizio Roi – perchè anche se con Monte Carlo siamo vicini di casa, non ci siamo frequentati a sufficienza, ma a questo porremo presto rimedio. La sera del 3 marzo avremo ospite il Console del Principato di Monaco e questo per rafforzare un rapporto fra le nostre due città, che ricordiamo hanno una storia in comune. Les Ballets de Monte Carlo sono una delle migliori compagnie di danza al mondo e Maillot è senza dubbio un coreografo che fa la storia della danza. Questa ospitalità evidenzia sempre più l’identità che il nostro teatro vuole avere. Il teatro è un luogo di emozione ma è anche luogo intellgente”.

Il coreografo Maillot dopo aver lungamente dato la sua disponibilità ai giornalisti televisivi si è poi seduto al tavolo per raccontare il suo lavoro: “Ho cercato di far vivere la danza accedemica ai tempi di oggi. Il repertorio di Montecarlo che vanta il ricordo dei Ballets Russes di Diaghilev è atto a mantenere la tradizione, sì, ma a rinnovarsi. – dice il direttore della compagnia – In questo Lac ho lavorato sul testo con Jean Rouaud, perchè solitamente i testi dei balletti narrativi sono piuttosto poveri per mettere giustamente in evidnza la danza. Pr questo ho voluto aggiungere. Il Lago dei cigni di Ivanov mi è stato di ispirazione,ma io sono un coreografo di oggi ed ho voluto una storia diversa con protagoniste due donne diverse. La mia danza è contemporanea,ma vuole le punte, in questo modo vado oltre con uno spettacolo che trasforma quello che già stato visto e rivisto offrendo allo spettatore qualcosa di diverso. Non ho mai capito il perchè presentare delle ballerine/ cigno molto dolci ed aggraziate, nei miei danzatori voglio qualcosa di animalesco che li avvicini di più ai cigni che stanno rappresentando. Il mondo cambia ed è necessario adeguarsi secondo questo cambiamento, ma ricordiamo che la danza è sempre uguale e sempre contemporanea”.

Lac arriva in Italia per la prima volta, quindi lo spettacolo in preogramma al Carlo Felice è un prima nazionale. Nel ruolo di Sigfrid il Solista della Scala, Gabriele Corrado che è già la terza volta che collabora con la compagnia monegasca.

FRANCESCA CAMPONERO