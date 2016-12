Choc a Sanremo, donna disabile aggredita a morsi: perse 3 dita

IMPERIA. 26 DIC. Choc a Sanremo. Una giovane donna disabile ed indifesa oggi è stata aggredita e morsicata a un piede. La giovane ha perso tre dita di un piede.

Le tre dita amputate non sono state ancora ritrovate. Mistero sul movente dell’aggressione e non è chiara neppure la dinamica dei fatti. Alcuni parlano di un cane randagio che vagolava ad Ospedaletti. Altri di una bestiola tenuta in casa dai famigliari.

In ogni caso, al momento si sa che i volontari del 118 sono intervenuti con un’ambulanza e, dopo aver stabilizzato la disabile, l’hanno trasportata al pronto soccorso di Sanremo in codice rosso.



Indagini in corso.