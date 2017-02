Choc a Lavagna, 16enne si uccide durante perquisizione GdF

GENOVA. 13 FEB. La Guardia di Finanza entra in casa sua per una perquisizione e lui, appena rientrato da scuola, si getta dalla finestra e muore. Tragedia oggi in piazza Torino a Lavagna. La vittima è un ragazzino di 16 anni.

I finanzieri avevano fatto irruzione nell’alloggio alla ricerca di droga leggera, forse degli spinelli, nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio nelle scuole del Tigullio. La famiglia del 16enne è molto conosciuta in zona e, forse, lo studente potrebbe non avere retto alla vergogna e al complesso di colpa.

Il 16enne frequentava la seconda liceo allo Scientifico Giannelline di Chiavari. Avrebbe confessato alla Guardia di Finanza di possedere lo stupefacente a casa, dopo essere stato fermato per un controllo di routine all’uscita da scuola. Soccorso ancora in vita, il ragazzino è morto mentre stava per essere trasferito in elicottero al pronto soccorso del San Martino di Genova.

Nell’alloggio, oltre ai finanzieri, era presente la mamma della vittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.