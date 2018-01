Chiusura per manutenzione dell’ufficio postale di Cadibona

Poste Italiane comunica che, fino a sabato 13 gennaio, l’ufficio postale di Cadibona, nel Comune di Quiliano in via Nazionale Piemonte 11r, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria e resterà chiuso.

Per garantire la continuità del servizio ai cittadini nel periodo dell’intervento, l’Azienda allestirà nella sede di Altare in località Lavera 7, con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:45 ed il sabato fino alle 12:45, uno sportello dedicato ai clienti di Cadibona, per tutte le operazioni compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di Cadibona tornerà disponibile da lunedì 15 gennaio secondo i consueti orari di apertura al pubblico.