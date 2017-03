Chiuso il Bar Mario a Cornigliano, era avvenuta sparatoria

GENOVA. 11 MAR. Il Questore ha chiuso il Bar Mario a Genova Cornigliano. Le indagini svolte avevano consentito di accertare che ferito e aggressore, entrambi assidui frequentatori del locale, avevano avuto un diverbio quello stesso pomeriggio per futili motivi a causa di uno stato d’alterazione per l’abuso di bevande alcoliche.

Per questo, l’albanese era stato allontanato dal bar, dove era tornato due ore dopo armato di pistola.

Identificato e rintracciato in poche ore, l’uomo era stato arrestato per detenzione di arma comune da sparo clandestina con matricola abrasa e denunciato per porto illegale di arma clandestina, ricettazione, esplosioni pericolose e lesioni aggravate.

Gli accertamenti svolti avevano evidenziato numerosi precedenti di polizia sia a carico del ferito, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. presso il Commissariato Cornigliano, che a carico dell’arrestato.

Inoltre, tutte le persone presenti al momento del fatto, clienti abituali sentiti come testimoni, sono risultate gravate da svariati precedenti di polizia, alcune già colpite da condanne o sottoposte a misure di sicurezza.

Ne è emerso come il Bar Mario rappresenti un punto di riferimento e di ritrovo abituale per soggetti pregiudicati, abitualmente inclini ad attività delittuose e a comportamenti violenti, delineando un quadro di grave criticità per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Per questo il Questore ha adottato il provvedimento cautelare di chiusura del locale, previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, notificato ieri al titolare.