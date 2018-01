La via Aurelia oggi è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Ventimiglia per una frana. A renderlo noto è Anas segnalando che il traffico è deviato sul vecchio tracciato dell’Aurelia, con indicazioni sul posto.

La frana si è verificata in un tratto di competenza comunale. Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità.

E sono state propriole copiose piogge che, nelle ultime ore, stanno provocando alcune frane in provincia di Imperia.





Sul monte Ortigara, la via che collega Coldirodi di Sanremo e San Romolo, è caduto un macigno sulla strada.

Piccole frane si registrano anche a Ventimiglia mentre uno smottamento ha interessato anche il versante francese della statale 20 del Col di Tenda, a Breil.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per danni causati dall’acqua in tutta la provincia, tra cui le scuole di via Vittorio Veneto a Ventimiglia.

Il maltempo ha colpito anche a Camporosso, dove viene segnalato il danneggiamento di diverse serre, oltre ai pali della luce o della telefonia crollati sulla strada e agli alberi pericolanti.