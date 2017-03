IMPERIA. 31 MAR. Il tunnel del Colle di Tenda, che collega Limone Piemonte, all’alta val Roja, in Francia e a Ventimiglia, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni di marcia per un mezzo pesante che si è ribaltato in territorio francese.

Sono in corso le operazioni di rimozione del camion.

Il traffico è deviato sull’autostrada A6 Torino-Savona e sull’autostrada A10 Savona-Ventimiglia.

Non risultano coinvolti altri mezzi.