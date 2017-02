Children FISI Liguria da applausi al Criterium Interappenninico

GENOVA. 9 FEB. Ottimo risultato per i Children FISI Liguria al Criterium Interappenninico in Sicilia, dove circa 200 atleti di dieci comitati regionali appenninici si sono confrontati nelle gare di Slalom Speciale e Gigante.

La gara del SuperG è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle condizioni metereologiche.

In evidenza Elisa Pagani, giunta ad un passo dal podio nella gara dello Slalom e migliore piazzamento nella prova del Gigante. “Un plauso a tutti i ragazzi che con entusiasmo ed impegno, hanno affrontato la lunga trasferta” afferma il presidente regionale Michele Torini.

Di seguito i risultati:

Martedì 7 – Slalom Gigante

Pagani Elisa 12^, Rutigliano Gaia 24^, Bariani Rebecca pett. 25^, Laurano Silvia N.A., nei ragazzi femminile;

Salsotto Pietro 22^ ragazzi maschile, Pibiri Ludovico Maria 32^ allievi maschile

Classifica GS Ragazzi m-f Classifica GS Allievi m-f

Mercoledì 8 – Slalom Speciale

Pagani Elisa 5^, Rutigliano Gaia N.A., Laurano Silvia N.A., Bariani Rebecca N.P.,

Salsotto Pietro 26^, Pibiri Ludovico Maria N.A.