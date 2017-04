Chiavari:Giunta Levaggi ha i conti in ordine fine dei debiti

CHIAVARI 3 APR. Dopo attenta analisi effettuata con l’Assessore Maggenta e con i responsabili del settore «Posso affermare con soddisfazione che la situazione economico finanziaria del comune di Chiavari durante il mio mandato si è non solo stabilizzata ma, grazie all’ottimo lavoro dei miei dirigenti, dei miei tecnici e della mia amministrazione, si è evoluta positivamente.» Spiega il sindaco Roverto Levaggi.

Appena insediati la giunta Levaggi hanno trovato 14 milioni di euro di fatture da liquidare dall’amministrazione precedente, passività pesante per un comune delle dimensioni di Chiavari. «Ci siamo pertanto trovati ad affrontare una situazione di indebitamento pari a 34milioni e 300mila euro, rispetto a una disponibilità di fondo di cassa di 28 milioni. ‒ Spiega il sindaco ‒ Una circostanza del genere evidenzia in modo chiaro come i vincoli del patto di stabilità, uniti alla spesa sostenuta per opere pubbliche senza la dovuta copertura finanziaria generata dalla precedente Amministrazione, abbiano creato una situazione economico finanziaria particolarmente difficile. Grazie all’azione politico amministrativa del mio comune e attraverso lo sblocco del patto verticale operato della Regione, dopo il nostro insediamento siamo riusciti a ridurre il debito complessivo, pagando oltre 14 milioni di fatture in due anni e impostando lavori pubblici per oltre 20 milioni di euro: un risultato del genere, data la gravosa situazione ereditata, ha davvero dell’eccezionale.»

L’indebitamento è sceso di oltre 23 milioni di euro, passando da 34 milioni di euro nel 2011 a 11 milioni di euro al 31 dicembre 2016. La sintesi economico – finanziaria 2012 – 2016, rapidamente realizzata dal dirigente di settore, ha evidenziato in modo molto chiaro come l’indebitamento del comune sia fortemente diminuito. A conclusione del mandato di Levaggi, lascia ai futuri amministratori un comune perfettamente sano in cui le fatture vengono saldate in tempi rapidi (in media meno di 15 giorni) senza nuovi debiti, nonostante le norme nazionali penalizzino fortemente sempre i comuni virtuosi come Chiavari, basti pensare agli oltre 20 milioni di euro in cassa che non possiamo spendere.

«L’auspicio è che i governi centrali, in futuro, sblocchino questo denaro, che appartiene ai cittadini di Chiavari. Nei prossimi anni, se la mia amministrazione verrà riconfermata, contiamo di investire oltre 10 milioni di euro – utilizzando risorse fuori bilancio e escluse dal patto di stabilità – per mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico, in primis il torrente Rupinaro.» L’attuale sindaco ritiene che il risultato ottenuto in questi anni di lavoro sia importante: «Mettere in ordine i conti del comune e renderlo sempre più virtuoso significa infatti far funzionare la macchina amministrativa in modo ottimale a vantaggio soprattutto dei nostri cittadini.» ABov