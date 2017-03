GENOVA. 7 MAR. La Polizia ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova in ordine al reato di truffa, un pregiudicato, M.V., 47enne di Napoli.

L’indagine, condotta dagli agenti del Commissariato Chiavari, trae origine dalla truffa commessa il 10 ottobre scorso ai danni di una 84enne residente nel Tigullio.

Nella circostanza, l’anziana era stata contattata telefonicamente da due persone, un uomo e una donna che, facendole credere di chiamare da uno studio legale, le avevano comunicato di un incidente stradale avuto dalla figlia, per rimediare al quale occorreva versare dei soldi alla controparte coinvolta nel sinistro.

Le avevano inoltre preannunciato che di lì a poco si sarebbe presentato a casa sua un appartenente alle forze dell’ordine per ritirare il denaro di cui l’anziana poteva disporre.

In breve tempo, difatti, era comparso un uomo che, spacciandosi come poliziotto, si era fatto consegnare una somma pari a circa 1.200 euro.

Il successivo sviluppo investigativo ha trovato significativo supporto nell’attività della Polizia Scientifica, che ha isolato su un reperto le impronte digitali del pregiudicato campano, consentendo di richiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di una misura cautelare restrittiva, concessa nei giorni scorsi dal Gip.

Ieri mattina, agenti della Squadra Mobile di Napoli ha eseguito il provvedimento cautelare.