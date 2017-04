GENOVA. 6 APR. Presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la sala del Consiglio Comunale il 78° GIRO DELL’APPENNINO, storica gara di ciclismo che si terrà domenica 9 aprile e che vedrà l’arrivo, come lo scorso anno, intorno alle ore 16.00 sul lungomare di Chiavari – zona porto.

Sono intervenuti il Presidente della Società organizzatrice Pontedecimo Ciclismo A.D Ivano Carrozzino, il Sindaco di Chiavari Roberto Levaggi, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Sandro Garibaldi (dichiarazioni in allegato). Presente anche il Comandante della Polizia Municipale Federico Luigi Bisso, che ha illustrato le modifiche alla viabilità nella giornata della manifestazione (ordinanza in allegato). Alla conferenza stampa, molto partecipata, hanno presenziato fra gli altri il Consigliere Regionale Claudio Muzio, i sindaci di Leivi Vittorio Centanaro e di Cogorno Enrica Sommariva, il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Barsotti oltre ai rappresentanti della U.S. Pontedecimo Ciclismo e a vari esponenti delle società di ciclismo cittadine.