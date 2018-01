Chiavari: Nonni in rete, Alfabetizzazione Digitale over 65

Il Corso di Alfabetizzazione Digitale per Anziani over 65 riprenderà la programmazione, per il quarto anno consecutivo. Il corso prettamente gratuito è promosso dalla Società Economica di Chiavari nell’ambito del progetto ministeriale “Gener-Azioni in Rete”, per il terzo anno consecutivo ci sarà la collaborazione del Rotary Club Chiavari-Tigullio, da quest’anno presieduto dal dr. Luca Nanni.

I corsi, personalizzati, per l’introduzione o il miglioramento della conoscenza per l’uso dei computer, dei tablet, dei telefonini, continueranno ad essere assicurati dagli studenti Tutor dell’Istituto Giovanni Caboto di Chiavari sempre coordinati, durante le ore in programma, dalle docenti responsabili, prof.sse Annalisa Fornasari e Oriella Coriandolo.

In sintesi il corso è così diviso: 8 incontri da 2 ore alla settimana (normalmente di giovedì) alle ore 15.00 a partire dal 25 gennaio 2018 nei laboratori informatici presso la Sede dell’Istituto Giovanni Caboto in Via G. B. Ghio 2 – Chiavari.





Iscrizioni tutti i giorni a partire da martedì 9 sino al 19 gennaio 2018 (esclusi lunedì e sabato) dalle 10 alle 12.00 presso la Società Economica, Via Ravaschieri 15, Chiavari, tel.0185324713, info@societaeconomica.it ABov.