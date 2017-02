Chiavari: Mostra del Tigullio in riva al mare

CHIAVARI.1 FEB. “Tra le terre e il mare” questo è il titolo della Mostra del Tigullio 2017. La fiera alza il sipario il 22 giugno, proponendo in una “veste” del tutto nuova spazi espositivi e un calendario di eventi legati al mondo marino sino al 25 giugno. L’edizione numero 158 “lascia” il centro e si sposta in riva al mare pur strizzando l’occhio a entroterra e dintorni.

Si presenta anche una vetrina privilegiata alle attività produttive di qualità e caratterizzanti il territorio. « Parte integrante del nostro territorio, il mare, con le sue mille sfumature ed opportunità sarà il file rouge di un grande evento che ospiterà a Chiavari circa 200 espositori e una poliedrica serie di eventi con ospiti nazionali e internazionali. ‒ Spiega Roberto Napolitano, presidente della Società Economica ‒ Nel progettare questa nuova edizione della Mostra del Tigullio e per restare fedeli alla filosofia delle ultime edizioni ovvero rinnovarsi senza tradire le origini, abbiamo pensato che “aprire un discorso” sul mare fosse imprescindibile. La terra di Liguria è terra di mare, il mare lambisce le sue radici, determina la sua storia, caratterizza la sua cultura e identifica la sua gastronomia. Parlare di mare è anche parlare di terra e di uomini, di lavoro e di fatica, di genio e di creatività, insomma mettere in campo l’ambiente acqueo ci è sembrato un modo inedito per la nostra ultracentenaria manifestazione per offrire nuovi spunti di sviluppo al territorio.»

Le aree espositive si svolgono negli spazi del porto turistico della città sulla passeggiata superiore e lungo i moli nella parte inferiore, per un totale di 10 mila metri quadrati, il doppio rispetto all’edizione 2016, che ha portato a Chiavari oltre 50 mila visitatori. La nuova sistemazione della spiaggia, offre spazi ideali per organizzare dimostrazioni sportive, eventi musicali e tutto quello che è il mondo dedicato ai bambini. Nelle zona espositive (isole) aziende specializzate nel settore hanno più visibilità e si può visitare tutti i prodotti con la dovuta calma e comodità; l’originalità degli allestimenti offrono al visitatore e all’espositore un contesto gradevole e facilmente fruibile, dove trascorrere quattro giorni a parlar di mare. ABov.