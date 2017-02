Chiavari, frontale fra scooter: 50enne grave al San Martino

GENOVA. 21 FEB. Questa mattina a Chiavari c’è stato un grave incidente in corso Vincenzo De Michiel. Per motivi ancora in fase di accertamento due scooter si sono scontrati frontalmente mentre procedevano lungo il corso.

L’impatto è stato molto violento con le due persone alla guida che sono state sbalzate dai mezzi e finite a terra.

Sul posto sono giunti i soccorsi e hanno visto constatato come le gravi condizioni di uno dei due centauri, un 50enne.

Sul posto è giunto l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Martino di Genova in stato di coma.

Meno gravi le ferite riportate dall’altra persona coinvolta nell’incidente che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

Ancora in fase di accertamento le dinamiche dell’accaduto, sul posto la polizia per i rilievi del caso.

A causa dell’incidente ci sono stati alcuni rallentamenti al traffico veicolare.