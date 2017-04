GENOVA. 8 APR. Questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Chiavari è stato consegnato un riconoscimento all’atleta Sonia Parlanti, Master Kg. 52, Record italiano di Powerlifting con stacco da terra con 114 kg.

Sonia Parlanti si allena presso la società 2Be CrossFit Chiavari con il coach Andrea Marabese e la consulenza di Gianluca Pisanu, responsabile tecnico di Genova Powerlifting e membro dell’organico dell’ AIF, Accademia Italiana della Forza.

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Chiavari Sandro Garibaldi, nel consegnare all’atleta una targa come riconoscimento da parte dell’Amministrazione, si è congratulato per il brillante risultato sportivo raggiunto, sottolineando come sia importante riconoscere e dare valore a tutti gli sport, anche e soprattutto a quelli meno conosciuti e considerati erroneamente “sport minori”.

Garibaldi ha inoltre ringraziato i suoi allenatori e tutto il suo team. Presenti alla cerimonia anche il Consigliere Marco Rocca e diversi iscritti e simpatizzanti della società 2Be CrossFit Chiavari.

Il powerlifting è una disciplina sportiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nell’esecuzione di tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. Il termine di origine inglese tradotto in italiano equivale ad “alzata di potenza”, anche se per gli atleti è fondamentale sviluppare la forza massimale.