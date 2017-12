Chiavari: Concerto gruppo vocale e strumentale Antares

Appuntamento musicale con il concerto nel giorno di Santo Stefano presso la Chiesa dei Frati Cappuccini in Viale Tappani a Chiavari. Lo spettacolo si intitola “Natale con Francesco d’Assisi” ed avrà come protagonista il gruppo vocale e strumentale “Antares” di Chiavari, diretto da Maria Rita Mori, che per l’occasione suonerà l’organo.

I musicisti che fanno parte del gruppo sono Elisabetta Dussoni e Margherita Melchionne al flauto traverso, Loredana Oricelli alla chitarra classica e ritmica e Daniele Daneri alle tastiere. Interverrà anche la Corale parrocchiale di San Quirico e Monte Pegli, diretta da Loredana Oricelli. Il concerto sarà presentato da Marina Rivarola.

Nel programma saranno presentati brani di Giulio Caccini, Franz Xaver Gruber, John Lennon, Alfonso Maria de’ Liguori e Maria Rita Mori. « Il concerto – spiegano i responsabili – si svolgerà presentando il Natale visto dal punto di vista di San Francesco, il quale, per amore di Gesù Bambino, diede le indicazioni ai suoi confratelli per la rappresentazione della natività e quindi del primo Presepe Vivente.





Attraverso la sua vita e le sue opere mediteremo sulle priorità del vero Spirito del Natale, che poi è quello del rispetto per il Creato, della solidarietà per i poveri e i bisognosi, della ricerca continua della pace, sia tra i singoli esseri umani, sia tra tutti i popoli della terra.» ABov