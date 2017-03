GENOVA. 29 MARZ. E’ stata un vero successo, sia sotto il profilo agonistico, sia spettacolare, promozionale e turistico, la seconda edizione della Women’s Sailing Cup Italia, regata internazionale tutta al femminile, rivolta alla Solidarietà. La manifestazione ha consentito infatti di raccogliere ben 7.500 euro che sono stati devoluti alla raccolta fondi per l’ AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro).

La Women’s Sailing Cup Italia è la regata dei J80, ideata per le donne da due donne, Anne-Soizic Bertin e Ivana Quattrini di Blue Project. La manifestazione ha anche aperto i festeggiamenti ufficiali per il 120° anniversario della Lega Navale Italiana.

Ad aggiudicarsi il titolo è stata “LegaTeam”, l’equipaggio formato dalle fortissime veliste della Associazione delle Leghe Navali del Tigullio, Laura D’Alì, Enrica Bertini, Alice Foti, Bianca Roccatagliata, Elisa Ascoli, che sono riuscite a strappare il titolo alle defender di “VeleRosa”, sempre agguerrite che comunque hanno ceduto alla vincitrici per un solo punto. Al terzo posto hanno chiuso le ragazze di “Team Starfish”, equipaggio statunitense.

Risultato inaspettato e sorprendente per le neo-veliste “Le Falchette” di AIRC che, con la vulcanica navigatrice e scrittrice Lucia Pozzo al timone, si sono piazzate al settimo posto.

Tanti i premi messi a disposizione dagli sponsor: Laboratorio38, Club Viaggi Santo Stefano Resort, The Verdura Resort Rocco Forte Hotels, Okeo, Rigoni di Asiago e Hotel Monte Rosa Chiavari.

Alla ferrarese Sara Bertelli è andato il “Premio Speciale Harken” per il suo impegno continuo e sostanziale nella promozione della vela femminile. Al team “Spippole 2”, che ha chiuso al 18° posto , è stato conferito il premio SAIL by Anzoiz che consiste nell’iscrizione gratuita alla terza edizione della Women’s Sailing Cup Italia.

Gli organizzatori hanno ringraziato gli sponsor privati, Marina Chiavari, Comune di Chiavari, lo staff, il Comitato di Regata, formato da altre tre meravigliose donne: Roberta Rocca, Lilia Cuneo e Maria Vincenza Manus e la Giuria presieduta da Luigi Fornaciari con Salvatore de Caro e Gianluca Brambati. Un ringraziamento speciale è andato anche a Umberto Verna, Paolo Zeni, Pippo Lavaggi, Dimitri Piras, Freddy Alfredo Maffei, Andrea Meloni, Renato Mignone, Stefano Westermann, Massimo Manzi e Mario Marengo.

PAOLO ALMANZI