SAVONA. 13 APR. A soccorrerla, spaventata ed in difficoltà, in via Mignone a Savona i volontari della Protezione Animali savonese ed ora si cercano i proprietari.

Gli eventuali proprietari la possono vedere presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.

Se invece è stata abbandonata e comunque non si troverà il proprietario, verrà messa a disposizione per l’adozione.