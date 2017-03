Che successo per le Stelle nello Sport all’Acquario di Genova!

GENOVA. 24 MAR. L’eccellenza dello sport ligure si è ritrovata in uno dei gioiello che il mondo invidia a Genova, l’Acquario. Una serata di Stelle, scese in campo per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus. Più di 300 ospiti per un evento unico, impreziosito dalla partecipazione di Campioni del calibro di Burdisso e Gentiletti (Genoa), Viviano (Samp), Valentini e Baez (Spezia), Caputo, Troiano e Ceccarelli (Entella), Fondelli, Alesiani, Bruni con Eraldo Pizzo (Pro Recco Pallanuoto), Frassinetti (Setterosa), Quaglia, Brignone e Salis (atletica), Giannessi (tennis), Amasio (Basket in Carrozzina), Pardi (automobilismo).

Mattatori della serata i comici di Bruciabaracche: i Soggetti Smarriti, Andrea Possa e Marco Rinaldi, Daniele Raco e Andrea Di Marco hanno trascinato il pubblico fino al brindisi finale con il prof. Franco Henriquet al fianco di Michele Corti, ideatore del progetto Stelle nello Sport, con la presenza delle massime autorità quali Toti e Cavo (Regione Liguria), Guerello (Comune di Genova) e Micillo (Coni Liguria).

“Diciotto anni fa – racconta Michele Corti, ideatore di Stelle nello Sport – abbiamo ideato questo progetto per valorizzare lo sport della nostra regione e i suoi protagonisti. In questo lungo ed entusiasmante percorso siamo cresciuti diventando riferimento e sostegno per federazioni e società sportive, per le Scuole e per il territorio a cui regaliamo insieme al Porto Antico ogni anno una straordinaria Festa dello Sport. Fin dall’inizio una delle mission è stata quella di creare una grande rete a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus, oggi possiamo dire di avercela fatta e con il successo di questa sera e dell’asta benefica con i Campioni dello sport arriveremo quest’anno al nostro record, ovvero a un contributo di 25.000 euro per la Onlus del Prof. Henriquet. Tutto questo grazie a tante aziende e amici che ci hanno seguito e sostenuto. Se siamo arrivati sin qui è grazie a loro”.

Da oggi i cimeli dei Campioni e delle società sportive sono all’asta all’indirizzo www.charitystars.com/vip/stelle-nello-sport. Una sessione davvero speciale della storica Asta delle Stelle a cui hanno voluto aderire anche Gianluigi Buffon, Lorenzo Insigne, Federico Bernaderschi, lo spezzino Nenè, il bomber dell’Entella Caputo. E ancora stelle del calibro di Federica Pellegrini, Roberto Cammarelle, le sincronette azzurre, Valentino Gallo, le Nazionali di Basket e Ginnastica.

Con Stelle nello Sport sono scese in campo le più importanti realtà della Liguria. Dagli storici sostenitori quali Erg, Villa Montallegro, Cambiaso Risso, Ansaldo Energia, a nuovi “amici” del calibro di Azimut, EcoEridania, Costa Crociere, Iren e Gecar Seat. E ancora partner quali Gruppo Messina, Grandi Navi Veloci, Duferco Energia, GenovaRent, CoverStore, Maniman Viaggi, Algraphy, All Sport Genova, Acquario di Genova, Capurro Ricevimenti, Panarello, Primocanale e Secolo XIX. A loro si sono uniti nella speciale serata dell’Acquario Interglobo, Casa della Salute, Automobil Club Genova, Federtennis Liguria, Canottieri Elpis, Panathlon Genova 1952 e Panathlon Genova Levante.

“Il gioco di squadra porta sempre alla vittoria, non solo nello Sport”, conclude Michele Corti. “E quando a scendere in campo sono eccellenze di questo calibro, il risultato assume dimensioni che ci rendono davvero orgogliosi. Ora la maratona prosegue online sul portale www.stellenellosport.com. Le votazioni per eleggere gli sportivi liguri dell’anno entrano nel vivo e noi pensiamo già alla Festa dello Sport. Dal 9 all’11 giugno il Porto Antico si trasformerà in uno straordinario Parco Olimpico e in migliaia scenderanno in campo per trasmettere i valori dello sport e sostenere la Gigi Ghirotti”.