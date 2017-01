Certosa, senzatetto romeno trovato morto su una panchina

GENOVA. 29 DIC. E’ stato trovato morto stamane su una panchina di piazza Petrella a Certosa. Si tratta di un senzatetto romeno di 55 anni.

Lo straniero in Italia senza fissa dimora e senza lavoro, risultava malato da tempo. Secondo i primi accertamenti, il clochard non avrebbe sopportato il freddo della notte. A scoprire il cadavere sono stati gli operatori ecologici di Amiu, che hanno chiamato subito i soccorsi. I volontari del 118 sono tempestivamente intervenuti, ma purtroppo per il 55enne non c’era più nulla da fare.

Il medico legale ha effettuato la prima ispezione sul cadavere ed ha escluso che l’uomo abbia subito percosse o traumi da caduta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Disposta comunque l’autopsia.