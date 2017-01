GENOVA. 20 GEN. A un anno dall’omicidio colposo di Giuseppe Buttaro, travolto e ucciso con l’auto da un ecuadoriano che aveva assunto alcol e sostanze stupefacenti, Certosa scende in piazza con una fiaccolata. L’appuntamento è alle 20,30 di martedì con partenza in via Canepari (luogo dell’investimento) per ricordare il pensionato genovese, ex finanziere, e tutte le vittime della strada.

Il tam tam fra i genovesi corre su Facebook e oggi, anche sulla pagina del gruppo “Quelli…Che tengono a Certosa….” i figli della vittima, Sara e Matteo Buttaro, hanno invitato tutti.

“Il 7 febbraio si terrà l’udienza per l omicidio di Papà…..noi siamo ancora fiduciosi che il giudice mettendosi una mano sul cuore e sulla coscienza non accolga il patteggiamento come richiesto, altrimenti ancora una volta sarà dolorosamente un caso di omicidio con colpevole impunito….sarebbe una cosa impossibile da accettare che andrebbe a crementare ulteriormente il dolore di aver perso un padre a distanza di un anno.Io ripeterò finché avrò fiato in gola che è inaccettabile che uno che si mette alla guida ubriaco e drogato e UCCIDA un altro uomo gli si venga dato anche il diritto al patteggiamento ,e il DIRITTO a nostro padre alla vita?al VALORE della sua vita ,dove è???

Aggiungo che se dovesse davvero andar così sarebbe oltretutto un deterrente nel continuare a delinquere che dovrebbe iniziare a preoccupare tutti .siamo davvero tutti potenziali GIUSEPPE BUTTARO …..e un omicidio dovrebbe essere punito come tale…

Papà nessuno ce lo potrà mai ridar nessuno ,ma la giustizia si …quella la chiediamo e la speriamo ancora .

Ringraziamo Mediaset e Primocanale per averci ascoltato oggi e dedicato , a noi e a papà, qualche minuto del loro ristrettissimo tempo per le sciagure che tutta Italia è afflitta. Un grazie di cuore al nostro legale l’Avvocato Giuseppe Maria Gallo per la sua professionalità , presenza umana e non . Ricordiamo la fiaccolata in memoria di papà e di tutte le vittime della strada il 24 gennaio alle ore 20.30 in via Canepari …invitando chiunque vorrà stringersi a noi. Grazie”.