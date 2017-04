GENOVA. 14 APR. Ieri mattina a Prà, nell’ambito di un servizio teso a contrastare l’occupazione abusiva di alloggi di proprietà di privati e dell’A.R.T.E., i carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà per “invasione di terreni e/o edifici in concorso” e per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso” 4 persone, di cui una ragazza, di età compresa tra 20 e 30 anni, tutti gravati di pregiudizi di polizia.

I quattro giovani, oltre ad occupare abusivamente un appartamento sito in via Novella, di proprietà del Comune di Genova, venivano trovati in possesso di 15 grammi di “hashish” e 2 bilancini elettronici di precisione.