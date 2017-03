GENOVA. 25 MAR. “Siamo a Roma con Stefano Balleari, che sarà il candidato vicesindaco di Genova, Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera della Lega Nord, il nostro Presidente Giovanni Toti”.

Lo ha annunciato su Facebook il capogruppo regionale e coordinatore ligure di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, dopo che ieri la coalizione di centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Marco Bucci a sindaco di Genova.

Gli esponenti genovesi di Fratelli d’Italia hanno partecipato al convegno “Italia Sovrana in Europa” organizzato nella Capitale dalla presidente del partito Giorgia Meloni.

“Noi – ha aggiunto Balleari – siamo contro questo tipo di Europa, proprio mentre tutti i benpensanti, tutti i “buonisti”, tutti gli “europeisti” da bar, festeggiano l’anniversario degli accordi di Roma.

Mentre ancora riecheggiano i fatti di Londra, ma, ancora prima tutti gli attentati dei folli terroristi che hanno come scopo ultimo l’annientamento dell’occidente, del pensiero occidentale e delle nostre libertà e quindi di quest’Europa, alcuni festeggiano in maniera acritica l’Europa senza mettere minimante in dubbio la sua esistenza che sia reale o meno e senza chiedersi di che tipo di Europa si parli e mentre altri andranno in piazza ad alimentare uno scontro inutile mettendo a repentaglio l’incolumità loro e degli altri, noi saremo a parlare ed a porci delle domande serie su quest’Europa.

La domanda che ci porremo domani è: quale Europa vogliamo e come staremo in Europa? Perché almeno per noi è chiaro che questo modello di Europa non funziona, questa è un’Europa economica e non dei popoli. Quest’Europa non è governata dagli interessi dei vari popoli sovrani che si sono confederati, ma è governata da interessi di pochi, di banche e della finanza, di multinazionali ed economie globali, da affaristi che lucrano sulle immigrazioni e non dai popoli sovrani.

L’unico vero antidoto a questa Europa è la creazione di anticorpi culturali e non politici, è la costruzione di un’identità forte di Italia e di Europa dove un paese sovrano, costituito da un popolo sovrano, decide liberamente di confederarsi con altri suoi simili e pari.

Io voglio più Europa così come voglio più Italia, ma sovrana o meglio composta da un popolo che abbia la possibilità di decidere del suo futuro”.