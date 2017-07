GENOVA. 24 LUG. Ieri, nell’ambito di un “pattuglione” disposto dalla Compagnia di Genova Centro nel Centro Storico genovese, i militari delle Stazioni di Carignano e Forte S. Giuliano, in collaborazione con il 3° Reggimento Carabinieri di Milano, hanno denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti, un senegalese di 20 anni, residente a Genova in Via di Prè, pregiudicato.

L’immigrato è stato sorpreso a cedere, in cambio di cinque euro, una dose di hashish ad un genovese di 16 anni.

Droga e denaro sequestrati.





Il minorenne è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.