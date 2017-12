Centro storico, africano ubriaco picchia carabinieri: arrestato 25enne

Ieri sera i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova in collaborazione con i colleghi della Compagnia Genova Centro, durante il servizio in atto nel centro storico per il periodo natalizio, sono intervenuti per sedare un violento alterco tra due africani ubriachi nei pressi di piazzetta Degli Orti di Banchi.

Alla fine, hanno arrestato un 25enne del Gambia, regolare sul territorio nazionale, che per sottrarsi all’identificazione, si scagliava contro i militari intervenuti spintonandoli energicamente e provocandogli delle lesioni, sia pure lievi.

Il giovane immigrato veniva trovato in possesso di un paio di grammi di “marijuana” poi sequestrata.





Pertanto, l’africano veniva arrestato con le accuse di resistenza e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale e possesso di sostanza stupefacente ad uso personale.