Cenesi, rogo da questa mattina in deposito rifiuti

SAVONA. 19 FEB. Una trentina tra Vigili del fuoco e volontari sono al lavoro dalle 5.30 circa di questa mattina per estinguere un incendio divampato in un’area di stoccaggio rifiuti a Cenesi, in provincia di Savona.

Secondo quanto appreso, il rogo ha distrutto alcuni mezzi e provocato alcune decine di migliaia di euro di danni. Al momento non si segnalano criticità dal punto di vista ambientale.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Savona, Albenga e Villanova, anche i volontari della protezione civile.

Non è escluso che l’origine del rogo sia dolosa.