Celle Ligure, la notte bianca il 22 agosto

SAVONA. 17 AGO. Martedì 22 agosto, a Celle Ligure, al via la sesta edizione della Notte Bianca organizzata dal Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure.

Dalle 19 nel centro storico e sul lungomare, spettacoli, gastronomia e shopping di qualità. Punto forte della serata saranno le proposte enogastronomiche di ristoranti, bar, stabilimenti balneari, focaccerie e gastronomie, che prenderanno per la gola i visitatori con prodotti di qualità all’insegna del migliore streetfood.

I punti ristoro quest’anno saranno 31 nel centro storico, in piazza Sisto IV, lungo via Boagno, in piazza del Popolo, via Pescetto.





Sul lungomare Colombo e sul lungomare Crocetta grande partecipazione degli stabilimenti balneari.

Dalle ore 18, mercatino dell’artigianato sul lungomare Crocetta: un centinaio di stand con mille idee regalo, tutte fatte a mano, a partire dal molo centrale fino ai Piani.

Si potranno ammirare ed acquistare prodotti realizzati in paste sintetiche o con materiali di riciclo, oggetti in vetro, legno e ceramica, accessori in pelle, stoffa e lana, lavori ai ferri o all’uncinetto, e poi ancora composizioni floreali, dipinti, bijoux, senza dimenticare il cucito creativo, il découpage e il cartonaggio, insomma mille prodotti nati esclusivamente dalla passione per il lavoro manuale e dall’amore per l’artigianato. In via Pescetto esibizioni al tornio di Marcello Mannuzza, per ammirare la lavorazione dell’argilla. In piazza Assunta ai Piani e sul molo centrale, giochi gonfiabili e tappeti elastici per la gioia di tutti i bimbi.

A partire dalle 21, lungo il centro storico e sulla passeggiata tanta musica da ascoltare e per ballare. Si esibiranno: Le Trois Tetons (rock and roll) in piazza San Bastian, Tony Linetti (swing) in via Pescetto, Marco Folli (dj set) in piazza del Popolo (Bar 27), DocRossiPesentiRaso+ospiti (irish music) in piazzetta Sant’Antonio, I capovolti (Vasco Tribute) sul lungomare Crocetta (Ca du Ma). E poi ancora musica per ballare in piazza del Popolo, swing in piazza Sisto IV ed esibizioni di tango in piazza Arecco con Gioki Tango. DANZA 360 Performing School di Alice Olmo in flash mob a sorpresa nelle vie del centro. E poi Ago e Adriano con i loro spettacoli di magia ed illusionismo ed artisti di strada.