GENOVA. 10 APR. Genova, 10 aprile 2017 – Sono rientrati ieri mattina alle prime luci dell’alba, al terminal Palacrociere di Savona, i novelli sposi Adel Sajan e Sana Khan, dopo gli incredibili festeggiamenti del loro matrimonio a bordo di Costa Fascinosa, nave della flotta Costa Crociere interamente prenotata per l’occasione. Si è svolta lo scorso sabato, infatti, la grandiosa cerimonia che ha sancito l’unione di Adel Sajan, figlio dell’industriale indiano Rizwan Sajan, fondatore e presidente della Danube Group , azienda con sede a Dubai leader nella vendita di materiali per l’edilizia, e la regina di bellezza, artista e scrittrice, Sana Khan.

E’ stata la prima volta che una nave da crociera di queste dimensioni è stata affittata per un matrimonio. Oltre 1.000 gli invitati, tra cui numerose star di Bollywood, imbarcati lo scorso giovedì a Barcellona per un viaggio indimenticabile che li ha portati prima a Marsiglia e poi a Cannes. I quattro giorni di crociera sono stati un susseguirsi di feste a tema, balli, cene di gala ed esibizioni di special guests, come Badshah, i Meet Bros e i Vishal-Shekhar, artisti e cantanti molto popolari in India.

Per celebrare il matrimonio sono state seguite le antiche tradizioni indiane, riadattate in chiave moderna: venerdì sera si è svolto il Sangeet, una cerimonia che in origine veniva organizzata per preparare la sposa al grande evento, ma che col tempo si è trasformata in una festa in onore di entrambi gli sposi. In questa occasione Adel e Sana e i loro amici e parenti si sono cimentati in danze e balli indiani in segno di buon augurio. Sabato mattina invece, con la nave ferma in rada davanti alla suggestiva Promenade de la Croisette di Cannes, si è celebrato il Baraat: un corteo festante che ha attraversato i ponti esterni della nave in un tripudio di colori, musiche e danze indiane, per accompagnare lo sposo Adel di fronte alla sua promessa Sana, che lo ha atteso come una vera principessa sul ponte superiore in una spettacolare apparizione. Il white party a bordo piscina ha concluso l’evento, con il taglio della torta nuziale, preparata dal Corporate Chef di Costa Crociere, Fabio Cucchelli: un dolce spettacolare a 12 piani per un peso totale di ben 140 chili, alto quasi 3 metri e interamente ricoperto di cioccolato fondente, decorato con una cascata di petali di fiori bianchi.





Ogni dettaglio dell’evento è stato curato con una attenzione minuziosa: sono stati personalizzati anche il diario di bordo, le carte d’accesso alle suite e cabine, persino i fazzolettini di carta usati nel servizio bar. Gli invitati avevano a disposizione una suite o una cabina con balcone e la rispettiva cabina interna da utilizzare come guardaroba personale. Il Teatro Bel Ami di Costa Fascinosa è stato trasformato con la rimozione delle prime file di sedie e l’estensione del palco per ospitare gli spettacoli. Tra lo staff imbarcato per l’occasione anche 20 parrucchiere per gli ospiti e 4 persone per fare i tradizionali turbanti indiani degli uomini. 15.000 rose rosse sono state usate per le decorazioni, la parata e come dono per le signore.

Non è mancata un’attenzione particolare all’offerta culinaria: ben 60 gli chef selezionati dalla famiglia Sajan che si sono coordinati con la brigata di cucina della nave nella preparazione di oltre 150 piatti indiani ed asiatici differenti.