GENOVA. 6 MAR. Sabato mattina erano stati rinchiusi in un parcheggio di via Piave ad Albaro, in attesa del’arrivo di un veterinario per sedarli. Ma non c’era veterinari a disposizione e mancava una vera ordinanza del Comune sulla loro destinazione.

Alla fine, oggi pomeriggio, è riuscita l’operazione di cattura dei due cinghialotti: i due ungulati sono stati addormentarmi con un anestetico iniettato con uno speciale fucile spara siringhe della Asl sotto l’osservazione del veterinario Pierluigi Castelli e trasferiti in un’oasi Enpa.

L’intervento è iniziato alle dieci del mattino, ma a causa di alcuni contrattempi, quali l’ordinanza del sindaco e tre aste spara siringhe dell’ex polizia provinciale non funzionanti, si è concluso alle 16.

Per l’occasione è stato utilizzato un fucile spara siringhe della Asl3 recuperato dai vigili urbani della sezione Ambiente.

Ad assistere alla cattura una ventina di persone fra cui animalisti e abitanti.

Ora i due cinghiali saranno ospitati in un’oasi Enpa di Campomorone per poi essere trasferiti quanto prima in un agriturismo o in una riserva faunistica.