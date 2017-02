GENOVA. 25 FEB. “La violenza operaia e militante non fu sbagliata”. Il “cattivo maestro” Toni Negri, uno dei responsabili degli anni bui della storia italiana, dopo una conferenza al centro sociale Zapata, ieri è salito in cattedra alla Facoltà di Architettura col “placet” di Marco Doria nell’ambito di un evento collaterale di una mostra sul Sessantotto organizzata a Palazzo Ducale. La decisione di invitare il fondatore di Potere Operaio, condannato a 12 anni, in via definitiva, per associazione sovversiva e concorso “morale” in rapina a mano armata, per un certo periodo latitante in Francia, nei giorni scorsi aveva fatto scoppiare un mare di polemiche, con Lega Nord Liguria e Forza Italia che avevano lanciato dure critiche a Comune ed Università. Ora Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di rettore e preside: “Mai più compagna P38”.

“Chiediamo – hanno dichiarato Gianni Plinio e Massimo Spinaci di FdI – le dimissioni del Rettore dell’Ateneo genovese e del Preside della Facoltà di Architettura. E’ vergognoso ospitare in una aula universitaria un pessimo maestro come Toni Negri già condannato a dure pene per gravi reati correlati alla violenza politica ed al terrorismo. Non è la prima volta che personaggi inquietanti di questo tipo – vedi brigatisti non pentiti – sono accolti a Genova. Che lo faccia un Centro Sociale qualsiasi lo possiamo anche capire, ma non quando lo fa l’Ateneo di una città come Genova che, negli Anni di Piombo, ha pagato alla violenza politica un pesante tributo di sangue, tra magistrati, carabinieri, poliziotti e cittadini. Dall’Università, in tempi di accese tensioni come gli attuali, ci si attende non già stagionati predicatori di odio ma educatori al civile confronto delle idee”.