Catalogna, giudici vietano voto e consentono a polizia di sparare sulla folla

BARCELLONA. 1 OTT. I giudici vietano il voto per l’indipendenza della Catalogna e consentono alla polizia di sparare proiettili di gomma sulla folla.

Scontri e feriti nella regione spagnola, dove stamane le operazioni per il referendum sono state soffocate dalla Guardia Civil.

Si sono registrate irruzioni nei seggi elettorali, scontri e feriti (circa 400), anche se i manifestanti e la gente che semplicemente si recava alle urne per esercitare un diritto si sono schierati davanti ai poliziotti con le mani alzate.





Alcuni catalani sono riusciti lo stesso a votare, soprattutto quelli che avevano deciso di dormire nelle scuole, adibite a seggi. Comunque, la gran parte delle urne e delle schede sono state portate via dagli agenti della Guardia Civil in assetto antisommossa.

Dopo gli arresti dei politici catalani, ordinati dalla magistratura su richiesta del governo centrale, i fatti di oggi rappresentano una pessima immagine per la libertà e la democrazia vigente non solo in Spagna, ma anche in Europa perché sul diritto all’autodeterminazione dei popoli si registra l’appoggio a Madrid da parte della UE.

“Una vergogna” ha commentato stamane il presidente catalano Carles Puigdemont.

“Un governo che usa la violenza per sgomberare e chiudere i seggi elettorali, prendendosela con anziani e bambini, è una vergogna. Si può essere d’accordo o meno con un Referendum, ma manganellare dei settantenni non è la soluzione. Io amo la libertà, la partecipazione, la democrazia. Con la violenza non si risolvono i problemi, le idee non si arrestano” ha dichiarato su Fb il leader leghista Matteo Salvini, che oggi alle 21 terrà un comizio alla Zena Fest in piazza della Vittoria a Genova.

AGGIORNAMENTO. Secondo alcuni residenti, la situazione sta rientrando nella norma. I feriti che sono stati accertati sono 397, tra cui un ragazzo che è rimasto ferito ad un occhio, mentre le cariche della polizia hanno riguardato 4 / 5 scuole.