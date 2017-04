GENOVA. 7 APR. Secondo allarme bomba oggi a Genova. Dopo l’involucro sospetto trovato e fatto brillare in via Dante, stamane intorno alle 8.30, i residenti hanno segnalato alla polizia un vecchio borsone abbandonato in via Chiodo, a Castelletto.

Anche in questo caso sul posto sono arrivati gli artificieri che hanno fatto brillare la valigia, accertando che non era un ordigno. Da dicembre del 2016 ad oggi si sono registrati circa 30 allarmi bomba.