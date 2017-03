GENOVA. 18 MAR. Cassimatis annullata, effetto domino partito da Genova fa cadere molte tavolette in tutta Italia. In tanti hanno già annunciato di voler abbandonare il M5S. Altri attivisti si sono già dimessi. Marika chiede le prove della sua presunta “infedeltà” e su Facebook pubblica la foto della consigliera regionale del M5S Alice Salvatore con il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, fuoruscito dal Movimento.

Parte dei grillini, genovesi e non, si ribellano a Beppe Grillo dichiarando pubblicamente sul web: “Non ci fidiamo più di te”. Intanto, il meet up Valle Stura per primo ha detto addio per sempre e si è sciolto: “Bye bye Beppe”. In Valpolcevera, all’indomani dell’annullamento della candidatura di Cassimatis, si sono dimessi 3 consiglieri del M5S su 4.

“Oggi la rassegna stampa – ha dichiarato Marika Cassimatis su Facebook – aggiunge tasselli alla vicenda della mia lista sconfessata. Ho ricevuto tante testimonianze di solidarietà anche da portavoce a Roma perché la cancellazione delle votazioni on line mette in soffitta il principio della democrazia diretta. Sollecito ancora lo staff di Beppe Grillo a documentare le pesanti accuse perché lanciare il sasso e ritirare la mano, in questi frangente, corrisponde alla diffamazione pretestuosa. Siamo fiduciosi #m5s #genova2017 . Nella notte 3 consiglieri su 4 hanno lasciato il municipio M5s Valle Polcevera. Il Metodo Genova registra nuovi successi. #iniziodellafine”.