GENOVA. 17 MAR. “Apprendo ora che la mia lista , ancora fantasma in quanto non pubblicata, uscita vincitrice da una votazione democratica, è stata sconfessa da Beppe Grillo. Ne prendo atto #m5s #genova2017”.

E’ il testo pubblicato alcune ore fa sul suo profilo Facebook dalla prof. Marika Cassimatis, candidata sindaca di Genova “annullata” da Beppe Grillo dopo che l’altro giorno ha vinto le Comunarie, superando il candidato Luca Pirondini, sostenuto dal leader M5S e dalla consigliera regionale Alice Salvatore.

“Mettere in dubbio una votazione democratica online, punto cardine del MoVimento 5 stelle – ha aggiunto Cassimatis – è un fatto molto grave. Stiamo aspettando di capire il perché. Un episodio così non era mai accaduto. Genera insofferenza nella base. La trasparenza è un nostro cardine, così viene meno”.

Poco prima, sempre su Facebook, la candidata sindaca aveva già cominciato la campagna elettorale del M5S per Genova con il seguente post: “Piano di emergenza per gli oleodotti, votata a maggioranza la mozione presentata A.Bruno e G.Pastorino che vincola l’amministrazione comunale. Una sfida che il prossimo governo a 5 stelle assume tra le priorità di programma, con particolare attenzione al quartiere di Fegino e la Valle Polcevera dove è collocata la Iplom. La Prefettura si è accorta che il complesso petrolchimico, classificato come Industria a rischio rilevante, si trova collocata al centro di un quartiere storico densamente abitato, contiguo ad un istituto scolastico, dopo il grave incidente dell’aprile 2016 quando si sono riversati nel rio Fegino e poi nel Polcevera migliaia di litri di greggio. Ad oggi la bonifica deve essere ancora completata. La sfida sarà quella di predisporre i Piani di Emergenza Esterna attraverso percorsi partecipati con i cittadini residenti che saranno coinvolti anche come controllori delle corrette procedure di sicurezza da parte di Iplom. Cambiare registro si può #m5s #genova2017”.