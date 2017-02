Casinò di Sanremo, sfilata storica di costumi sulla scalinata

IMPERIA. 12 FEB. La spettacolare scalinata del Casinò di Sanremo, nella domenica della settimana del Festival della Canzone italiana, oggi, 12 febbraio ore 11.30, sarà l’esclusivo palcoscenico dello showcase di musica, moda e arte, organizzato dalla Sanremo in the World con la collaborazione dell’Art Director Lucia Magnolio.

Come da tradizione, non poteva mancare la scalinata al Festival: la versione 2017 in plexiglass a scomparsa. Così la più famosa e più fotografata, l’elegante ed imponente scala rossa del Casinò di Sanremo, farà da spettacolare scenografia della kermesse di musica e moda.

La conduzione dello show sarà condotta da Fabio Taormina.

Aprirà la sfilata storica dei costumi dell’ atelier di Adriana Monaco, a chiudere saranno gli abiti da sogno di “Ultimo Boutique sposa”; il tutto sarà arricchito dalla musica suggestiva di Frank Amore, dalla violinista Dafne, e dalle canzoni di Fabio Fiata e altri artisti.