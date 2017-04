Casello Bolzaneto riaperto in ritardo, traffico in tilt

GENOVA. 11 APR. Il casello di Genova Bolzaneto sulla A7era stato chiuso per lavori di manutenzione in direzione Busalla e doveva riaprire alle 6, ma a causa di un problema ad un macchinario utilizzato per l’intervento, la riapertura è stata posticipata ed il traffico è andato in tilt. La piapertura è avvenuta poco dopo le 7.30 ma si sono registrati gravi disagi per automobilisti e trasportatori.

Si è, infatti, formata una lunga coda di mezzi pesanti che, non informati dello slittamento, si sono incolonnati in ingresso al casello generando disagi nella zona attorno al casello autostradale.

Traffico bloccato in autostrada, disagi a partire da Genova Ovest e ripercussioni sulla viabilità ordinaria.





Sul posto la polizia municipale e la Polizia Stradale.

