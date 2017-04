GENOVA. 4 APR. “Vogliamo fare sentire i genovesi cittadini di serie A nella loro città. Sostengo in pieno la riforma sulle case popolari della giunta regionale”.

Lo sostiene anche Marco Bucci, candidato sindaco di Genova per il centrodestra, che ieri ha condiviso il post su Facebook del governatore ligure Giovanni Toti. La questione, dibattuta da tempo, riguarda la modifica della legge sull’assegnazione degli alloggi pubblici in Liguria per le persone in difficoltà. La riforma, che deve ancora passare all’attenzione della preposta Commissione regionale e quindi al voto del Consiglio regionale, dovrebbe essere presentata dall’assessore Marco Scajola (FI) la prossima settimana.

In sostanza, secondo i rumour, l’intento è quello di dare precedenza ai tanti liguri in difficoltà ovvero alle persone che risiedono nella nostra città da almeno dieci anni e hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi. Un’impostazione sempre rigettata dal centrosinistra e, in particolare, dalla giunta regionale Burlando e dalla giunta comunale Doria.

“Ieri ho fatto la mia prima passeggiata da candidato sindaco per la città – ha aggiunto Bucci – ascoltando cosa le persone hanno da dire sulla nostra Genova. Sono sempre più felice di essermi messo a disposizione della mia comunità. Sono sicuro che insieme costruiremo una città meravigliosa”.