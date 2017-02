Casalinga genovese condannata per spaccio: rinchiusa a PonteX

GENOVA. 24 FEB. Nel pomeriggio di ieri a Prà, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza, hanno arrestato una casalinga 28 enne, coniugata, con pregiudizi di polizia, abitante in via Martiri del Turchino.

La donna doveva scontare una pena detentiva di 5 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto, dopo le formalità è stata associata presso il carcere di Pontedecimo.