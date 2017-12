Casa popolare del Comune a terrorista islamico, Tursi: task force per vigilare

“Comune di Genova, Regione Liguria e Arte vigileranno insieme per la sicurezza e la lotta all’abusivismo. Si alza la guardia nel capoluogo ligure dopo l’arresto per terrorismo di un marocchino che viveva abusivamente in una casa popolare di proprietà del Comune. Presto sarà istituita una task force operativa per vigilare sui casi di occupazione e abusivismo negli immobili gestiti da Arte”.

Lo ha comunicato il Comune di Genova in riferimento al vertice che si è tenuto oggi a Palazzo Tursi, a seguito dell’operazione dell’antiterrorismo che ha portato all’arresto del 29enne nordafricano, presunto terrorista islamico, che secondo gli investigatori era pronto a immolarsi per l’Isis e a fare un attentato anche con una bomba.

“A Genova – hanno dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola e l’assessora comunale Francesca Fassio – la percentuale di appartamenti occupati illegalmente è molto bassa rispetto alla media nazionale, ma alla luce degli ultimi fatti di cronaca vogliamo rafforzare la sinergia tra Comune, Regione e Arte per ridurre ancora di più questo fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.





Nei prossimi giorni si svolgerà un ulteriore incontro nel corso del quale saranno definiti i provvedimenti che verranno adottati.