Casa di Bambola al Teatro Comunale di Ferrara

FERRARA. 11 GEN. Oggi mercoledì 11 e domani, giovedì 12 gennaio, alle ore 21 tornano al Comunale di Ferrara Roberto Valerio, regista e protagonista di Casa di bambola di Ibsen al fianco di Valentina Sperlì, Massimo Grigò e Carlotta Viscovo. Completano il cast Michele Nani e Debora Pino.

Quando nel 1879 Casa di bambola fu rappresentato per la prima volta, il dramma suscitò scandalo e polemica venendo letto come esempio di un femminismo estremo, tanto che in Germania Ibsen fu addirittura costretto a trovargli un nuovo finale, perché la protagonista si rifiutava di impersonare una madre da lei ritenuta snaturata. Ancora oggi questo testo si conferma profondamente moderno, abitato da personaggi capaci di parlare alla contemporaneità. Nora, interpretata da Valentina Sperlì, è sposata da otto anni con l’avvocato Torvald Helmer – Roberto Valerio – , che la considera alla stregua di un grazioso animaletto domestico. Sembra felice in questa gabbia famigliare fino a quando rimane coinvolta in un ricatto da cui deve difendersi e da quel momento inizia la ricerca della sua vera identità, per “scoprire chi ha ragione, io o la società”. Per il regista Nora è una donna che vive, pensa, agisce nel nostro tempo presente, tormentata dai germi della ribellione ma forse non ancora pronta all’azione, all’accettazione del cambiamento avvenuto dentro di lei.

Partendo da una nuova e attenta rilettura di questo grande classico di fine ‘800, attraverso la riscrittura e rielaborazione scenica del testo, Roberto Valerio spoglia il testo di orpelli ottocenteschi e convenzioni borghesi, approdando ad uno spettacolo essenziale, costruito su scene stilizzate che trasformano la realtà in miraggio e sulle quali si inscena il dramma della finzione.

