Caruggi, spaccia droga in piazza del Campo: preso senegalese

GENOVA. 11 GEN. Ieri mattina, nel centro storico genovese, nel corso di un mirato servizio antidroga e per il controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Maddalena, unitamente ai colleghi del CIO del 3° rgt Lombardia, nel transitare da piazza del Campo, hanno fermato uno straniero.

L’immigrato senegalese di 41 anni, gravato di pregiudizi di polizia, abitante in un vicolo adiacente ha manifestato nervosismo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 18 grammi di “marijuana” a sua volta suddivisa in 6 dosi, nonché altri 4 grammi di “hashish”.

Pertanto, il 41enne è stato tratto in in flagranza di reato per “spaccio di sostanze stupefacenti”. Droga sequestrata.