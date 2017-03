GENOVA. 25 MAR. In vico Fornari, ieri pomeriggio, in cambio di 60 euro, uno straniero, cedeva un involucro con dello stupefacente, ad una donna. I due, poco dopo, sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Ge-Maddalena, nell’ambito di un servizio anti-droga nel centro storico.

La donna, una 53 enne genovese, con pregiudizi di polizia, sarà segnalata alla Prefettura quale assuntrice, mentre lo spacciatore, un 37enne del Gambia, senza fissa dimora e gravato di pregiudizi di polizia, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per “spaccio di sostanze stupefacenti”. L’involucro, recuperato, conteneva grammi 1, 5 di crack, sequestrato unitamente al denaro.