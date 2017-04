GENOVA. 3 APR. Nel centro storico genovese, durante un servizio antidroga, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Maddalena, unitamente ai militari dell’Esercito, fermava per un controllo, un cittadino senegalese identificato in D. N. di 41 anni, gravato di pregiudizi di polizia, abitante in via Celesia a Rivarolo, che sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso 10 grammi circa di “hashish” e 45 euro circa, provento dell’illecita attività.

Pertanto, lo straniero è stato deferito in stato di libertà per “spaccio di stupefacenti”. Droga e soldi sequestrati.