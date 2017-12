Caruggi, senegalese spaccia droga a minorenne genovese: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri in vico Monachette, nel Centro storico genovese, i militari della Stazione Carabinieri Maddalena, insieme ai colleghi del C.I.O. 6° BTG Toscana, hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti un senegalese di 35 anni.

L’immigrato, di fatto in Italia senza fissa dimora, nullafacente e mai rimpatriato, aveva infatti appena venduto una dose di sostanza stupefacente di tipo “Marijuana” in cambio di 10 euro a un genovese di 17 anni.

Inoltre, a seguito di perquisizione personale, l’africano è stato in possesso di ulteriore denaro provento dell’illecita attività.





Il 35enne è stato quindi rinchiuso nel carcere di Marassi.