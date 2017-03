GENOVA. 23 MAR. Nel centro storico cittadino, nel pomeriggio di ieri, un cittadino straniero ciondolava in vico Amore, quando, dopo un breve colloquio con uno sconosciuto, gli cedeva in cambio di 60 euro, una dose da 1,5 grammi di crack.

Notati dai carabinieri della Stazione di Ge- Maddalena, nel corso di un predisposto servizio anti-droga, i due, sono stati fermati. Il compratore ,un genovese di 29 anni, sarà segnalato alla Prefettura come assuntore, mentre lo spacciatore, un senegalese di 35 anni, con pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per “spaccio di sostanze stupefacenti”. Droga e denaro sequestrati.