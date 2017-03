Caruggi, senegalese e tunisino spacciano droga: arrestati

GENOVA. 10 MAR. 3. I Carabinieri della Stazione Maddalena, nel corso di predisposto servizio per il controllo del territorio in via di Prè, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino senegalese, che aveva ceduto ad un 51enne genovese, dietro corrispettivo di alcune banconote da 10 euro, un involucro poi recuperato contenente un grammo circa di crack.

Identificato in un richiedente asilo 20enne, perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriori 25 euro, provento dell’illecita attività. Accertato dagli operanti che il 20 enne era domiciliato presso una Comunità sita in via San Francesco Paolo, ispezionavano l’armadietto, rinvenendo all’interno ulteriori 350 euro, il tutto sequestrato.

Poco più tardi, in via del Campo, i Carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali, sorprendevano un tunisino che cedeva delle dosi di eroina ad un 40enne genovese. Nel corso della perquisizione l’uomo, allo scopo di sottrarsi al controllo, opponeva attiva resistenza. Bloccato ed identificato in un 42enne, gravato da pregiudizi di polizia, è stato trovato in possesso di 95 euro, sequestrati unitamente allo stupefacente, venendo tratto in arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli acquirenti saranno segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.