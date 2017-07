Caruggi, richiedente asilo del Gambia spaccia droga a 15enne genovese: arrestato

GENOVA. 19 LUG. In Vico Cicala, nel tardo pomeriggio di ieri, uno straniero cedeva, in cambio di 40 euro, un involucro che conteneva 9 grammi circa di “hashish”, ad un ragazzino genovese.

Bloccati entrambi dai Carabinieri della Maddalena, appostati nei pressi per un servizio anti-droga, venivano quindi identificati.

L’acquirente, un 15 enne studente genovese, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.





Lo spacciatore, un richiedente asilo di 21 anni, originario del Gambia, abitante in vico Denegri, perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriori 5 grammi della stessa sostanza, 370 euro e di un telefono cellulare, risultato rubato a Rimini ad un cittadino del Bangladesh. Pertanto, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.