Caruggi e Carignano, egiziano e genovese rubano cibo: denunciati

GENOVA. 11 MAR. A conclusione di attività investigativa, avviata a seguito di un furto di generi alimentari per il valore di 190 euro avvenuto lo scorso mese di febbraio all’interno di un supermercato sito in via Santa Chiara, i Carabinieri della Stazione di San Teodoro hanno identificato il responsabile. Si tratta di un 60enne genovese, abitante in Piazza Luxoro, gravato da precedenti di polizia, che è stato denunciato in stato di libertà per furto.

Inoltre, i Carabinieri della Stazione Maddalena hanno identificato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato un egiziano di 25 anni, con precedenti di polizia, abitante a Busalla, ritenuto responsabile di un furto di generi alimentari del valore di 76 euro all’interno di un supermercato sito in via Sant’Agnese, perpetrato lo scorso mese di luglio 2016.