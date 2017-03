GENOVA. 31 MAR. Uno straniero, ieri pomeriggio, in vico del Pomino, aveva appena ceduto in cambio di modesta somma di denaro ad un giovane genovese, un grammo circa di hashish. Subito dopo i due sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Ge- Maddalena durante un servizio antidroga.

Lo spacciatore, un 33eme del Gambia, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, perquisito, è stato trovato in possesso di 75 euro poi sequestrati con la droga. Pertanto è stato tratto in arresto per “spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’acquirente sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.