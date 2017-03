Carpi-Spezia, formazione: torna Piu

GENOVA 4 MAR. Seduta di rifinitura mattutina ieri per lo Spezia di mister Di Carlo in vista del terzo impegno in otto giorni, con i suoi pronti alla sfida in programma sul terreno del ‘Cabassi’ domani alle 15:00 contro gli emiliani guidati da mister Castori.

Al termine dell’allenamento, il tecnico cassinate ha diramato la lista dei convocati tra cui torna Alessandro Piu dopo il turno di squalifica. Sono così 23 i convocati aquilotti che partiranno alla volta di Carpi:

PORTIERI: 1.CHICHIZOLA, 12.PAGNINI, 33.VALENTINI A.

DIFENSORI: 3.VALENTINI N., 5.DE COL, 6.CECCARONI, 17.MIGLIORE, 19.TERZI, 20.DATKOVIC, 24.VIGNALI

CENTOCAMPISTI: 7.SCIAUDONE, 8.SIGNORELLI, 14.DJOKOVIC, 15.ERRASTI, 25.MAGGIORE, 30.PULZETTI

ATTACCANTI: 10.PICCOLO, 11.BAEZ, 18.OKEREKE, 21.FABBRINI, 23.PIU, 26.MASTINU, 29.GRANOCHE